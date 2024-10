Unwetter: Katastrophen-Status in NÖ wird aufgehoben

„Über 93.000 Einsatzkräfte standen bisher im Einsatz, davon fast 60.000 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Im Tullnerfeld laufen aktuell noch lokale Pumparbeiten, im Pielachtal werden noch Hänge stabilisiert“, teilte Pernkopf als Einsatzleiter des Landesführungsstabs mit. Die Niederschläge der vergangenen Tage „haben laut Geologen aber keine zusätzliche Auswirkung auf die Hangrutschgefahr gehabt“, erklärte der Landesvize. Deshalb können die noch bestehenden Katastrophengebiets-Verordnungen „ab heute Abend aufgehoben werden“.

"Gewaltige Schäden"

An nahezu allen Flüssen Niederösterreichs wurden den Angaben zufolge 30-jährliche oder 100-jährliche Hochwasserabflüsse verzeichnet, an vielen Fließgewässern sogar weit über diesen Pegelwerten. In über 400 Gemeinden gab es Unwetterschäden durch Flut und Sturm, in 52 waren mehr als 100 Objekte betroffen. Insgesamt wurden landesweit mehr als 20.000 Objekte beschädigt.

„Die Hochwasser-Katastrophe hat in Niederösterreich gewaltige Schäden und großes Leid hinterlassen. Auch wenn wir nun die Katastrophengebiets-Verordnungen in allen Gebieten unseres Bundeslandes aufheben können, wird der Wiederaufbau das ganze Land noch viel Kraft, Ressourcen und Durchhaltevermögen kosten“, sagte Mikl-Leitner. „Mein Dank gilt allen, die in den vergangenen Wochen angepackt und mitgeholfen haben, diese Katastrophe zu bewältigen.“