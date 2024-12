Unwetter: Bundesheer beendet Assistenzeinsatz nach Hochwasser in NÖ

Rund drei Monate nach dem Hochwasser ist der Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Niederösterreich beendet. Letzte Arbeiten - Hangsicherungen in Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) - seien am Donnerstag erfolgreich abgeschlossen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag per Aussendung mit. Zu Spitzenzeiten waren gleichzeitig mehr als 1.500 Soldatinnen und Soldaten gefordert.