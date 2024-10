Wie sich Niederösterreich vor der nächsten Flut besser schützen will

Wer dieser Tage durch das weite Land fährt, der mag auf den ersten Blick gar nicht gleich erkennen, wie verheerend die Auswirkungen der Flut in Niederösterreich nach wie vor sind.

Dennoch: Viele Häuser, Straßen und Schienen müssen saniert werden, allein in der Gemeinde Frankenfels im Bezirk St. Pölten sind Soldaten und Experten damit beschäftigt, an die 100 Hangrutschungen in den Griff zu bekommen. Und im Tullnerfeld laufen noch immer die Pumpen auf Hochtouren, weil das Grundwasser nur langsam zurückgeht.