Unterstützung als Startkapital für Start-ups in NÖ

NÖ sei etwa bei der Start-up-Wachstumsrate der letzten fünf Jahre bundesweit Spitzenreiter.

Elf Prozent aller österreichischen Start-ups wurden seit 2019 in NÖ gegründet, das entspreche 25 Neugründungen jährlich. „Bis 2030 haben wir uns 250 neue Start-ups in Niederösterreich zum Ziel gesetzt. Das sind auch 1.000 Arbeitsplätze mit Zukunft“, so der Landesrat.

Um Jungunternehmern das Gründen in NÖ schmackhaft zu machen, will man künftig auf Alleinstellungsmerkmale setzen. Zukunftsbereiche wie Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaftstechnik sowie Luft- und Raumfahrt werden fokussiert, so Danninger.

Diese Diversifizierung habe bereits Früchte getragen: „Mittlerweile haben sich Start-ups in diesen Bereichen aus ganz Österreich sowie aus Kanada und Lettland beim Accent beworben“, so Doris Agneter, Geschäftsführerin der landeseigenen „tecnet equity“, ein Unternehmen, das Unternehmensideen schon vor der Gründung teilweise finanziell unterstützt.