Unterschriften für mehr Party: Weckruf für Mödlinger Nachtleben

„Dem Tenor, dass man für eine belebte Innenstadt ist, kann man nur positiv gegenüberstehen“, begrüßt Bürgermeister Hans Stefan Hintner ( ÖVP) das Engagement grundsätzlich. Allerdings glaubt der Stadtchef nicht, dass in der Stadt weniger los ist als früher.

Mit Phil’s Time, dem KuK oder der Brückenbar gebe es Lokale, die bis vier Uhr Früh offen halten. Und für Teenager gebe es mit dem Haus der Jugend ein Angebot, sich sogar ohne Konsumzwang zu treffen.

Konsumverhalten

„Das Angebot ist nicht kleiner geworden, aber das Konsumverhalten hat sich verändert“, meint Hintner. „Ich höre auch, dass die Leute grundsätzlich weniger fortgehen. Auflagen bezüglich Öffnungszeiten kämen vom Gesetzgeber, nicht von der Stadt. So dürfen Bars oder Nachtklubs laut NÖ Sperrzeitenverordnung bis 5 Uhr, Gasthäuser bis 2 Uhr geöffnet haben. Schanigärten wiederum bis 22 bzw. 23 Uhr.

Konflikte

Allerdings kann die Betriebsanlagengenehmigung die Zeiten einschränken, wenn es etwa um Anrainer-Schutz geht. Problemstellungen, die auch Mödlinger Lokalbesitzer kennen. Immer wieder gibt es Konflikte zwischen Gastronomen und Anrainern.

Erst am vergangenen Wochenende habe ein Wirt um 19.30 eine Anzeige erhalten, als ein Saxofonspieler vor dem Lokal musizierte, berichtet Gert Zaunbauer, Obmann des Stadtmarketings. Dabei wäre es, so meint er, wichtig, dass ganz Mödling eine Art verlängertes Wohnzimmer für die Bewohner werde.

Am Feiertag geschlossen

Zudem gibt es in Mödling tatsächlich Lokale in der Innenstadt, die an Sonn- und Feiertagen geschlossen halten. „Hier haben wir den Ansatz, dass wir versuchen, mit den Betreibern Gespräche zu führen“, sagt der Stadtchef.

Er hält fest: Wenn jemand einen Bedarf sieht, könne er ein Lokal eröffnen. Dass das nicht so leicht ist, zeigt eine aktuelle Disco-Pleite. Anfang des Jahres musste das Zick Zack seine Pforten schließen.