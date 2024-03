Unterschrift gefälscht? Riesen-Wirbel in der SPÖ in Niederösterreich

Staatsanwaltschaft und die Gemeindeaufsicht sind dieser Tage in Vösendorf im Bezirk Mödling aktiv. Wie berichtet, ermittelt die Justiz gegen ÖVP-Bürgermeister Hannes Koza . Es geht um den Verdacht der Urkundenfälschung und der Untreue.

Der Politiker soll im Zuge eines Rechtsstreits nach einem Tweet entstandene Kosten von der Gemeinde refundiert bekommen und eine dazugehörige Anwaltsrechnung selbst „korrigiert“ haben. Deklariert worden sein sollen die 1.129,32 Euro als Beratungskosten für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos.

Aber auch andernorts gibt es große Aufregung. In der aktuellen Causa geht es um die SPÖ in Zwölfaxing im Bezirk Bruck an der Leitha. Und auch hier geht es um eine mögliche Fälschung, konkret um eine Unterschrift.