"Unter die Räder gekommen": Das stille Sterben der Fleischereien

Der Trend war in den vergangenen Jahren in Niederösterreich jedenfalls unaufhaltsam: Gab es im Jahr 2000 noch 4.174 unselbstständig Beschäftigte mit dem Tätigkeitsschwerpunkt „Fleischer“, so waren es 2020 nur noch 2.633 Personen.

Kein Wunder also, dass auch die Zahl der Lehrlinge sinkt. Wollten 2005 österreichweit noch 620 junge Frauen und Männer in dieser Berufssparte Fuß fassen, so sind es heuer nur noch 318. „Es wird deshalb auch immer schwieriger, Fachkräfte zu bekommen“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer Österreich.