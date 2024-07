Unglück bei Schulausflug auf der Donau: 15-Jährige im Spital

So haben sich die Lehrer und Schüler des deutschen Gymnasiums den Schulausflug im niederösterreichischen Bezirk Melk sicher nicht vorgestellt. Bei einem Bootsunfall auf der Donau im Bereich Persenbeug-Gottsdorf ist am Mittwoch das Ruderboot einer deutschen Schulklasse in der starken Strömung gegen eine Boje geprallt.

Die Klasse aus Deutschland befand sich auf einer Exkursion in Österreich. Am Mittwoch stand in der Nähe des ältesten Donaukraftwerks in Ybbs-Persenbeug eine Bootsfahrt auf dem Programm. Dabei kam es gegen 12.30 Uhr zu dem Zwischenfall, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber dem KURIER.