Unfalldrama in Purgstall: "Es fehlen einem die Worte"

Ein Politiker, dem die Worte fehlen. Ein Notarzthubschrauber-Pilot, der vom schlimmsten Einsatz in seiner elfjährigen Laufbahn spricht. Trauernde, die Kerzen bei einem Bahnübergang in Purgstall an der Erlauf in Niederösterreich anzünden.

Es ist der Tag nach dem verheerenden Zugunfall, der fünf Menschen das Leben kostete. Auch drei Kinder, zwei Buben (7 und 8) und ein Mädchen (11 Jahre) sind unter den Todesopfern. Die 6000 Einwohner zählende Gemeinde steht unter Schock, noch kann niemand das Geschehene so recht begreifen. "Ein Fahrfehler löschte beinahe eine ganze Familie aus. Es ist so unglaublich traurig", sagt eine Frau, die im strömenden Regen zur Unglücksstelle gekommen ist, um kurz im Gebet innezuhalten.

Laut Polizei wollte der Fahrer des Mini-Vans, der 26-jährige Patrick Z., am Freitagabend den Bahnübergang überqueren. Am Beifahrersitz saß seine Lebensgefährtin, Anita P., 32, im Fond des Wagens fuhren sechs Kinder mit. Ohne auf die Stopp-Tafel zu achten fuhr Z. weiter. Dann passierte es: Das Auto wurde mit voller Wucht von einer Garnitur der Erlauftalbahn erfasst. Die Puffer der Lok bohrten sich tief in den Wagen.