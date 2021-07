Zug rammte Pkw: Fünf Tote bei Unfalldrama

Die Opfer des schrecklichen Unfalls stammen nach Polizeiangaben aus Gaisberg Gaisberg in der Marktgemeinde Purgstall. Die folgenschwere Karambolage ereignete sich somit im unmittelbaren Heimatort der Familie. Am Unfallort spielten sich dem Vernehmen nach herzzerreißende Szenen ab, als Angehörige der Opfer eintrafen. Sie wurden ebenso von Kriseninterventionsteams betreut wie Helfer. Es gebe Tage, an denen die Einsatzkräfte ihre Berufe hassen, sagte Baumschlager am Samstag. Er sprach damit für die Polizei ebenso wie für die Rettung und die Feuerwehr. Es habe sich auch für erfahrene Helfer um einen "sehr emotionalen Einsatz" gehandelt, den es aufzuarbeiten gelte.

Der nach ÖBB-Angaben mit weniger als zehn Passagieren besetzt gewesene Zug war von einem 41-Jährigen gesteuert worden. Der Mann hatte keine Chance, die folgenschwere Karambolage auf der mit einer Stopptafel und einem Andreaskreuz gesicherten Kreuzung zu verhindern. In den beiden Triebwagen habe es keine Verletzten gegeben, sagte ein ÖBB-Sprecher.