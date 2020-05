Unfall auf S33: Lenker flüchtete über Lärmschutzwand

Ein 30-jähriger Lenker war in der Nacht auf den heutigen Dienstag in einem Klein-Lkw mit Anhänger auf der S33 in Richtung St. Pölten unterwegs. Zeitgleich war auch ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bezirk Mattersburg unterwegs - und zwar ohne gültige Lenkberechtigung und vermutlich in nicht nüchternem Zustand, heißt es vonseiten der Polizei NÖ.

Auto auf Fahrbahn geschleudert

Der Mattersburger fuhr dem Anhänger aus bis unbekannten Gründen im Gemeindegebiet von Grafenegg hinten auf. Durch den Aufprall wurde der auf dem Anhänger geladene Pkw auf die Fahrbahn geschleudert.