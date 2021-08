Unbemerkt schwanger: Frau überraschend Mutter von Zwillingen

Es ist kein unbekanntes Phänomen in der Medizin, dass manche Frauen unbemerkt schwanger sind und teilweise erst bei der Geburt merken, was vor sich geht. Das ist nun laut Bericht der Bezirksblätter auch einer Frau im Bezirk Horn passiert. Die Waldviertlerin hatte bereits zwei Kinder im Alter von sieben und einem Jahr und bemerkte in einer Nacht im Juli plötzlich, warum sie Bauchschmerzen hatte.

Laut Zeitungsbericht gebar die Mutter die Kinder alleine. Als die Rettung eintraf, waren die Zwillinge schon auf der Welt. Beim Roten Kreuz NÖ bestätigte man den Einsatz, konnte aber nichts zur Identität der Familie sagen.

Großfamilie

Die Großeltern der Kinder, die nebenan wohnen, bemerkten noch in der Nacht den Rettungseinsatz und wurden mit der Nachricht von den zwei neuen Enkerln Alex und Simon überrascht. In der Großfamilie freut man sich über den plötzlichen Nachwuchs. Nun sitze man eben zu 12. am Tisch, hieß es.