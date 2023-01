Toptrainer

Gemeinsam mit den Toptrainern Matthias Karnik (Judoteam SHIAI DO) und Sven Maresch (JU Klosterneuburg) werden in den Volksschulen auf spielerische Weise die Fallschule und andere Elemente des Judosports unterrichtet. Die Anfängerkurse finden in mehreren Modellregionen wie zum Beispiel Wiener Neudorf, Klosterneuburg oder Wimpassing statt und werden während der Schulzeiten abgehalten. Interessierte Schulen können sich für die Austragung bewerben.

Das große Ziel besteht darin, die Kinder durch diese Einheiten für den organisierten Sport in den NÖ Vereinen zu gewinnen und so Judo einer breiten Masse bekannt zu machen. „Der Judosport verkörpert Respekt, Mut, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Neben der einzigartigen charakterlichen Prägung schult Judo besonders die Motorik und Beweglichkeit. Genau diese Werte wollen wir ihm Rahmen des Projekts auf spielerische Art und Weise vermitteln und so sicherstellen, dass wir die Kinder möglichst frühzeitig auf den Sport aufmerksam machen“, erklärt Thomas Stückler, Vizepräsident des NÖ Judolandesverbandes.