Umstrittenes Zitronensäurewerk: VwGH hat Mängel bei Genehmigung festgestellt

Das Bundesverwaltungsgericht hatte zunächst die Genehmigung der UVP bestätigt. Diese Erkenntnis wurde nun allerdings wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben. Geortet wurde unter anderem eine „mangelhafte“ Begründung des Bundesverwaltungsgerichts.

Das Erkenntnis hat aufschiebende Wirkung, es dürfe daher vorerst keine Bautätigkeit gesetzt werden. Kritiker des Projekts in der Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf befürchten erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel. Der CO2-Ausstoß sei in dem bisherigen Verfahren noch nicht ausreichend geprüft worden, hieß es in der Aussendung. Die UVP-Genehmigung wurde 2019 beantragt und im November 2020 von der niederösterreichischen Landesregierung erteilt, das BVwG-Erkenntnis stammt vom 2. November 2021.

Politstreit

Das Verfahren wird nun vor dem BVwG fortgesetzt. Das Gericht müsse nun eine mündliche Verhandlung zu einzelnen Fachbereichen wie Lärm und Luft durchführen, in der auch Gutachten erörtert werden müssten, hieß es von der List Rechtsanwalts GmbH. Die Grüne Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer zeigte sich erfreut über das VwGH-Erkenntnis: „Der Rechtsstaat funktioniert, wenn in Niederösterreich bei Umweltverfahren schlampig gearbeitet wird. Sowohl die Klimaschädlichkeit des Projektes wie auch das Vorbringen der Bürgerinitiative wurden nicht ausreichend beachtet“, teilte sie in einer Aussendung mit.