Ukraine schickt erste Fotos: 600 Krankenbetten aus NÖ sind angekommen

Es sind schreckliche Nachrichten und Bilder, die uns täglich aus der Ukraine erreichen. Aber zwischen dem Grauen gibt es immer wieder kurze Lichtblicke, die für etwas Hoffnung und auch Freude sorgen.

So sind rund 600 Betten, die die Landesgesundheitsagentur Niederösterreich (LGA) mehreren ukrainischen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt hat, mittlerweile sicher in der Krisenregion angekommen. Zum größten Teil finden sie nun in Lemberg und Iwano-Frankiwsk Verwendung.