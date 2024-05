Eine geheimnisvolle leuchtende helle Wolke, die sich schnell über den Nachthimmel bewegte, ist bestimmt einigen Himmelsbeobachtern am 2. April über Österreich aufgefallen. Die folgende Aufnahme entstand kurz vor 22 Uhr in Martinsberg im Waldviertel – ein Landstrich, wo UFO-Sichtungen ja durchaus an der Tagesordnung sind.