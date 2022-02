Van Gogh übermalte seine Bilder, weil er kein Geld für neue Leinwände hat. Michelangelo musste sein „Jüngstes Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle wegen zu vieler Nackedeis übertünchen. Der Künstler Herbert Petermandl übermalt seit 20 Jahren eines seiner Gemälde, um darauf die politische Geschichte seiner Heimatstadt Waidhofen/Ybbs zu dokumentieren.

Am heutigen Wochenmarkttag rückt der Maler wieder mit seinem „Zwergenbild“ und der Staffelei vor dem Rathaus an. Dort will er dann in einem öffentlichen Kunstspektakel die Ergebnisse der dramatischen Gemeinderatswahl vom vergangenem Sonntag auf dem Bild verewigen.

Tradition

Petermandls satirische Aktion hat Tradition. Seit nunmehr 20 Jahren hält er am „Zwergenbild“ den Wahlausgang fest, indem er die Schar der kleinwüchsigen Wichte in jene politischen Farben taucht, wie sie dem Mandatsanteil der Parteien entsprechen. Schicht für Schicht sind damit am immer dicker werdenden Ölgemälde die Gemeinderatswahlen seit 2007 dokumentiert. Sollten Kunsthistoriker in fernen Zeiten die getrockneten Ölfarben neugierig abkratzen, können sie die politischen Perioden genau nachverfolgen, nennt Petermandl den Hintergrund seines humorigen Kunstprojekts. Der begnadete Maler ist bekannt für seine pointierte und oft auch recht herbe bildliche Kritik am politischen Geschehen.