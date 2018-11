Überfall: Opfer malträtiert und mit Frostschutz übergossen

„Als die Mutter aufgehört hat zu röcheln, dachte ich sie ist tot.“ Unter Tränen schilderte Franz H. (59) am Landesgericht Wiener Neustadt, welches Martyrium er und seine Familie am 20. August 2017 über sich ergehen lassen mussten. Drei Maskierte waren nachts in das Haus des Besitzers einer großen Autowerkstätte in Schwarzenbach (Bezirk Wr. Neustadt) eingedrungen und im Schlaf über ihn, seine Frau Sieglinde und die 80-jährige Mutter Maria hergefallen.

Die Opfer wurden blutig geschlagen, gefesselt und geknebelt. Die Täter hatten es ganz gezielt auf zwei Tresore im Haus abgesehen, die der Unternehmer aufwendig hat einbetonieren und verkleiden lassen. „Das kann nur ein Insider gewusst haben“, sagte der Unternehmer.