Udo Landbauer als geschäftsführender Landesparteichef bestätigt

Die FPÖ Niederösterreich hat am Mittwoch ihren Landesparteivorstand neu aufgestellt. In den zuständigen Gremien wurde der ehemalige Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018, Udo Landbauer, zum Geschäftsführer und Landesparteichef neben Obmann Walter Rosenkranz gewählt. Landbauer wird somit morgen, Donnerstag, in den Landtag zurückkehren und dort die FPÖ-Fraktion als geschäftsführender Landesparteichef anführen.

Neuer Landesparteiparteisekretär ist der Wiener Neustädter Vizebürgermeister Michael Schnedlitz. Dieser löst Christian Hafenecker ab, der Ende Mai als Generalsekretär in die Bundespoltik wechselte.