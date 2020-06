TV-Show zu schönstem Platz Österreichs

Mendlingtal. Die Euphorie ist so groß als würde der lokale Ski-Star Katrin Zettel Halbzeitführende in einem WM-Slalom sein. Doch im Tourismus-Dorado Göstling an der Ybbs fiebert man keinem Sport-Highlight, sondern der morgigen ORF-Show "9 Plätze, 9 Schätze" (20.15 Uhr, ORF 2) entgegen. Dort soll sich das Göstlinger Ausflugsparadies Mendlingtal in der Live-Show mit Armin Assinger als Niederösterreich-Kandidat gegen Konkurrenz aus den acht anderen Bundesländern als schönster Platz Österreichs durchsetzen.

Per Telefonabstimmung wurde das malerische Gebirgstal mit der noch funktionierenden Holztriftanlage und romantischen Steg- und Brückenanlagen als NÖ-Beitrag für die Show ausgewählt. "Für uns ist allein das Dabeisein schon ein riesiger Erfolg. Das macht sicher viele auf das Mendlingtal aufmerksam, die es bisher gar nicht gekannt haben", freut sich Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger über die Chance. Er und ein 17-köpfiges Team werden im Backstage-Bereich für NÖ Stimmung machen.

Im Kampf um die Ehre als schönster Schatz Österreichs zu gelten, wollen die Göstlinger beim Publikumsvoting gut abschneiden. Im Gasthaus "Blaue Traube" im Ort ist ein Public Viewing angesetzt. "Wir hoffen, dass uns ganz Niederösterreich unterstützt. Aus dem Mostviertel oder dem Kulturpark Eisenstraße wurde uns das von vielen Seiten versprochen", fiebert Fahrnberger der Show entgegen.