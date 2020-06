Tullner (49) gewinnt Poker-Turnier

Er hat sich in der Vorrunde in einem achtstündigen Turnier gegen 1707 Kandidaten durchgesetzt und so den Einzug in die Live-Show der TV- Total-Pokernacht von Stefan Raab auf ProSieben durchgesetzt. Und dann hat der 49-jährige Tullner Peter H. sogar gewonnen – gegen Raab, Schauspieler Elyas M’Barek, Moderatorin Janin Reinhardt, Ex-Politiker Ronald Schill und Moderator Elton.

Jetzt darf sich der 49-jährige Peter H., der krankheitsbedingt frühpensioniert wurde, über 50.000 Euro freuen. "Es war ein tolles Erlebnis", sagt H., der überhaupt erst vor vier Jahren zu pokern begonnen hat. Leicht sei es nicht gewesen, in der Fernsehshow zu gewinnen: "Für die anderen waren die Kameras Routine, für mich war das etwas völlig Neues", erzählt Peter H. Er hat in dem dreistündigen Spiel die richtige Poker-Strategie angewendet: "Zuerst habe ich eher abwartend und auf Sicherheit gespielt. Aber dann habe ich im richtigen Moment aggressiv gespielt", erzählt H. Und auch das Glück sei ihm hold gewesen: "Pokern ist immer eine Mischung aus gutem Spiel und Kartenglück", sagt der 49-Jährige. Was er jetzt mit dem Preisgeld machen wird? "Ich brauche ein neues Auto und im Haus ist auch immer etwas zu tun."