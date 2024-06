Tulln: IT-Unternehmen schlitterte in Insolvenz

Als Experte für digitale Transformation bei kritischen Infrastrukturbetreibern sorgt die in Tulln ansässige Firma Smart Digital Sales and Holding GmbH für hochwertige Datendokumentation. Wie die Gläubigerschutzorganisation Creditreform am Montag berichtete, musste über das Unternehmen in der Vorwoche am Landesgericht St. Pölten aber ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet werden.

Die Geschäftszweige des Unternehmens betreffen die Digitalisierung von Geschäftsmodellen einschließlich der dazu erforderlichen IT-Dienstleistungen. Auf Projekt- und Produktentwicklung spezialisiert, arbeiten in der Firma 12 Dienstnehmer.

Ursachen

Als Insolvenzgründe wurden Umsatzrückgänge, sowie laufende Projekte, die sich nicht planmäßig entwickelt hätten, genannt. Die Neuorientierung weg vom Bahnbereich hin zu Straße, Energie oder Multisensorik ist nicht mehr rechtzeitig gelungen. 40 Gläubiger sollen von der Insolvenz betroffen sein.