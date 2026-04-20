Tulln ist Niederösterreichs Einkaufsstadt Nummer 1

Insgesamt 67 Innenstadtanlagen in 63 österreichischen Städten hat "Standort+Markt" gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich unter die Lupe genommen. Daraus entstand der diesjährige City Retail Report , der eine Stadt in Niederösterreich besonders hervorstreicht: Tulln. Im Bezug auf die Einkaufsqualität, die Ausstattung und das Angebot beim Einkaufen belegt Tulln niederösterreichweit den ersten Platz .

Grün statt Grau

Im österreichweiten Gesamtranking liegt Niederösterreichs Gartenstadt außerdem auf Platz 3 - nur der 1. Bezirk in Wien und Kitzbühel in Tirol konnten Tulln das Wasser reichen. Bürgermeister Peter Eisenschenk sagt dazu: „Unsere Strategie mit einer hohen Aufenthaltsqualität, insbesondere durch mehr Grün statt Grau, für Kunden anziehend zu sein, geht auf. Städte brauchten schon immer den Handel, aber heute braucht der Handel mehr denn je auch die Städte. Zudem macht sich die konsequente Positionierung Tullns als die Gartenstadt Österreichs bezahlt."

Selbst eine Tiefgarage im Stadtzentrum nutze nichts, wenn die Aufenthaltsqualität nicht passe, so der Bürgermeister.