Garagen vernichtet: Polizei sucht in Ternitz nach Brandstifter

Es werden Erinnerungen an das Vorjahr wach. Vier Jahre lang hatte ein Serienbrandstifter im Bezirk Neunkirchen sein Unwesen getrieben und die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nach seiner letzten Tat im Februar 2025 in Ternitz-Pottschach war dem damals 21-Jährigen aber die Polizei auf die Schliche gekommen. Mindestens 15 Brandstiftungen gestand der Feuerwehrmann, der dafür zu zehn Monaten bedingter Haft und psychologischer Therapie verurteilt wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Ternitz-Pottschach Löscheinsatz in Ternitz-Pottschach

Ein Jahr danach geht in Ternitz wieder die Angst vor einem Feuerteufel um. Am 8. April wurden drei Feuerwehren zu einem Großbrand im Stadtteil Pottschach gerufen. Gegen 16.30 Uhr langten die Notrufe von Passanten und Augenzeugen ein. Schon während der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine dichte Rauchsäule von weit her sichtbar. Gasflaschen gelagert Mehrere Holzgaragen standen lichterloh in Vollbrand. Weil darin auch Gasflaschen gelagert waren, war beim Löscheinsatz Vorsicht geboten. Die Einsatzkräfte hatten drei Stunden lang alle Hände voll zu tun, um die Flammen in den Griff zu bekommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Ternitz-Pottschach Löscheinsatz in Ternitz-Pottschach