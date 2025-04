"Wollte nicht nach Hause": So wurde Feuerwehrmann zum Serienbrandstifter

Vier Jahre lang hatte er als Serienbrandstifter im Bezirk Neunkirchen sein Unwesen getrieben. Nach seiner letzten Tat am 15. Februar 2025 in Ternitz-Pottschach war ihm die Polizei dann aber auf die Schliche gekommen. Mindestens 15 Brandstiftungen gestand der 21-Jährige - damals aktiver Feuerwehrmann im Bezirk Neunkirchen - in den folgenden Einvernahmen. Gesamtschaden: mehr als 50.000 Euro.

"Freundin hat mich gehaut"

Am Montag stand er deswegen nun in Wiener Neustadt vor Gericht - und zeigte sich reumütig. "Ich habe damals dauernd mit meiner Freundin gestritten, weil sie dagegen war, dass ich fortgehe. Sie hat mich gehaut, darum wollte ich nicht nach Hause", ließ er tief in sein Privatleben blicken. "Warum legt man deswegen Feuer? Den Zusammenhang verstehe ich nicht", entgegnete der Richter überrascht. "Weil ich dann zum Einsatz musste. Ich wollte der Held bei der Feuerwehr sein", erklärte der 21-Jährige.