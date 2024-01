NÖ: Große Trauer nach Tod eines Meisterfotografen

Die Kamera in der Hand und das freundliche Lachen im Gesicht, mit seinem zugänglichen Auftreten schaffte es der Fotografenmeister Hermann Fuchsluger sofort, beste Stimmung für das nachfolgende Fotoshooting zu sorgen. Mit seinem Optimismus kämpfte der Mostviertler Fotokünstler aus Winklarn bei Amstetten auch mit viel Energie gegen eine heimtückische schwere Krankheit an. Dass der 61-Jährige nun den Kampf am Ende der Vorwoche verlor, sorgt in seiner Familie und bei vielen Freunden und Bewunderern in der Region für große Trauer.

