Tratsch am „Onlinebankerl“ gegen die Einsamkeit

„Das Zoom-Meeting wird von uns moderiert. Wir sprechen über Alltagsthemen und fragen zum Beispiel, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen, wenn sie aus dem Fenster schauen oder worauf sie sich freuen“, erklärt Köstler. Nach einer allgemeinen Einführung werden Gruppen mit je drei oder vier Personen gemacht, damit „jeder Platz zum Reden hat, aber es sollten auch mindestens drei sein, falls jemand lieber nur zuhören möchte“, so die Idee.

Später, wenn die Corona-Situation es zulässt, soll es richtige „Tratschbankerl“ in der Öffentlichkeit geben. In Kooperation mit den Gemeinden sollen Parkbänke gekennzeichnet werden – wer sich dorthin setzt, signalisiert, dass er plaudern möchte. „Jetzt ist es tendenziell so, dass man sich ein freies Bankerl sucht und sich nicht zu jemanden setzt“, sagt Köstler. Nach einem Jahr Pandemie könnte es noch ungewöhnlicher sein, sich dazuzusetzen und ins Gespräch zu kommen. „Da wollen wir mit den Tratschbankerln Starthilfe geben.“