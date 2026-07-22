Landwirt stürzte im Mostviertel bei nächtlicher Traktorfahrt ab

Die Traktorfahrt bei Dunkelheit auf einem Güterweg endete für einen Mostviertler in der Gemeinde St. Peter/Au (Bezirk Amstetten) in einem wilden Unfall. Der Mann war gegen Mitternacht im Ortsteil Kürnberg mit der Zugmaschine über einen Abhang gestürzt, wobei sich das Fahrzeug überschlug.

Um 0.27 Uhr heulten in der Gemeinde die Sirenen. In der Einsatzmeldung wurde Alarmstufe T2 mit einer eingeklemmten Person unter einem Traktor angegeben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kürnberg fanden dann wenig später am Einsatzort einen am Dach liegenden Traktor vor. Zum Glück hatte sich der Fahrer selbst aus der zerstörten Fahrerkabine befreien können.

Traktorfahrer kam ins Spital

Die ebenfalls am Unfallort eingetroffene Rettung übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte den Landwirt dann ins Klinikum Steyr in Oberösterreich. Die FF Kürnberg sicherte den Traktor mithilfe eines Greifzugs. Gemeinsam mit der FF Goldberg und der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs wurde die Maschine dann auf die Räder gestellt. Mithilfe eines Traktors samt Seilwinde konnte das Unfallfahrzeug auf den Weg geschleppt und sicher abgestellt werden.