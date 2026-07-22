Nicht nur Verkehrsteilnehmern, sondern auch einer Polizeistreife fiel in der Waidhofner Ybbsitzerstraße eine beschädigte Verkehrsampel in luftiger Höhe auf. Die Beamten starteten Ermittlungen, wie es zu dem bedrohlich herabhängenden Verkehrssignal gekommen sei, und wurden rasch fündig.

Wie auch von lokalen Medien berichtet, brachten Zeugen die Polizisten auf die Spur eines 16-jährigen Syrers. Der ausgeforschte Jugendliche gestand den Beamten im Rahmen einer Befragung, bei der Ampel in der Ybbsitzerstraße mit der Florianigasse Klimmzüge am Ampelarm versucht zu haben.

Ampelarm brach

Unter dem Gewicht löste sich die Stützstrebe, und der Querarm der Ampel neigte sich gefährlich. Die Lampen der Ampel funktionierten zum Glück noch.