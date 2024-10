NÖ: Traktor landete im Bach, Fahrer blieb im Rausch in Kabine sitzen

Als die Polizei am Unfallort in der Gemeinde Schrambach eintraf, konnte der 37-jährige Lenker die Fahrerkabine nur schwer aus eigenen Kräften verlassen.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag auf der Morigrabenstraße . Gegen 21.40 Uhr wurde der Traktor mit abgerissener Vorderachse und umgestürzten Anhänger im Bachbett gefunden. Als die Polizeistreife aus Traisen beim Unglücksort eintraf, befand sich der Fahrer noch in der Traktorkabine und musste aufgefordert werden, das Fahrzeug zu verlassen.

Ein Alkomattest endete mit einem positiven Ergebnis und dem Mann musste an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Der Unfalllenker gab an, unverletzt zu sein.

Der ramponierte Traktor und der Anhänger wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Schrambach und Hainfeld mittels Kran aus dem Bachbett geborgen.

Umweltgefährdung

Bei dem Unfall floss auch eine unbestimmte Menge an Kraftstoff in den Bach. Was zur Folge hatte, dass die Wasserrechtsbehörde eine Ölsperre in dem Gewässer verlangte.