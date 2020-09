Traktor-Gespann stürzte auf Gleise der Mariazellerbahn

Gegen sieben Uhr in der Früh kam es am Dienstag in Kammerhof bei Hofstetten-Grünau (Bezirks St. Pölten Land) zu einem für die Einsatzkräfte spektakulären Unfall. Ein Lenker geriet mit seinem Traktor samt Ladewagen von der Fahrbahn ab und stürzte seitlich um. Das Gespann kam dabei auf den Gleisen der Mariazellerbahn zu liegen.