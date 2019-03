Schwerer Unfall mit Traktor-Gespann im Bezirk Baden

Aus bislang unbekannter Ursache kam auf der Landestraße 127 im Ortsteil St. Corona/ Schöpfl (Gemeinde Altenmarkt a.d Triesting) ein Traktor mit einem leeren Güllefass-Anhänger von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Coronabach. Der Lenker wurde dabei im umgestürzten Gefährt eingeschlossen und unbestimmten Grad verletzt. Gegen ca. 22:30 Uhr verständigte ein vorbeikommender Fahrzeuglenker über Notruf 122 die Feuerwehr. In der Dunkelheit konnte dieser vorerst nicht erkennen, ob sich noch jemand in der Kabine des seitlich liegenden Traktor-Gespannes befand.