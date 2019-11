Traismauer: Mann tot bei einem Baumarkt entdeckt

Schrecklicher Fund Dienstagfrüh in der Nähe eines Baumarktes in Traismauer im Bezirk St. Pölten. Weil eine leblose Person in einer Blutlache liegend entdeckt wurde, rückten Polizei und Rettungskräfte an.

Stürzte die Person ab?

Kurze Zeit später wurde auch das Landeskriminalamt Niederösterreich alarmiert, Tatortspezialisten fuhren zum Ort des Geschehens. Noch ist unklar, wie der Bulgare ums Leben kam, ersten Erkenntnissen zufolge könnte er aus mehreren Metern Höhe auf den Asphalt gestürzt sein.

"Im Laufe des Vormittags werden noch Personen aus dem Umfeld des Mannes befragt", berichtet ein Ermittler. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich sagte zum KURIER, dass man "derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen ausgehe".