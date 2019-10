Purkersdorf: Mann lag tot in Wohnung, Kripo ermittelt

Intensiv sind die Fahnder des Landeskriminalamtes NÖ noch mit den Ermittlungen nach dem Mord an einem Bauern in Vösendorf im Bezirk Mödling beschäftigt, da gab es Samstagvormittag schon den nächsten Einsatz. In einer Wohnung in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten-Land wurde KURIER-Informationen zufolge eine männliche Leiche entdeckt.

Tatort-Spezialisten vor Ort

"Der Tote weist Verletzungen am Körper auf", berichtet ein Ermittler. Polizeisprecher Johann Baumschlager spricht von einem "bedenklichen Todesfall". Nähere Aufschlüsse wird vermutlich erst eine Obduktion bringen, heißt es. Tatortspezialisten der Kripo nahmen am Samstag die Wohnung des Mannes unter die Lupe. Nähere Informationen gibt es noch nicht.