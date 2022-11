Traiskirchen: Elektro-Roller fing während der Fahrt Feuer

Noch bevor die alarmierte örtliche Feuerwehr vor Ort eintraf, konnte ein zufällig vorbeikommendes Feuerwehrmitglied mit dem Handfeuerlöscher die Flammen am E-Scooter eindämmen. Somit mussten von der Mannschaft des eingetroffenen Hilfeleistungsfahrzeuges „nur“ noch die Nachlöscharbeiten bzw. das weitere Abkühlen der in Brand geratenen Akkus sicherstellen. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera der Feuerwehr zum Einsatz. Mit welcher Energie der Brand ausbrach, zeigte das aufgerissene Metall-Gehäuse am Scooter.

Das stark erhitzte Akkupack bzw. Gehäuse konnte zwar von der Feuerwehr mit Wasser heruntergekühlt werden, musste aber noch weiterhin abgekühlt werden. In einem Metallfass verbrachte ein Gemeindemitarbeiter, in Begleitung der Feuerwehr, den E-Scooter zum städtischen Bauhof. Dort wurde das Fass mit Wasser gefüllt, wo der in Brand geratene Akku-Scooter über einen längeren Zeitraum unter Beobachtung im Wasserbad verblieb.