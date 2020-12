Traiskirchen: Bewohner können sich noch vor Weihnachten testen lassen

Eine Anmeldung ist für den Test nicht nötig - hinkommen können alle, die in Traiskirchen ihren Hauptwohnsitz haben und über sechs Jahre alt sind. Der Meldezettel ist zum Test mitzubringen.

Zwei Standorte

Getestet wird in der Neuen Mittelschule Traiskirchen (Eingang Sporthalle, Karl Hilber-Straße) und in den Stadtsälen Traiskirchen (Hauptplatz 18). Die Tests starten am Mittwoch um 6 Uhr und enden um 20 Uhr. Verwendet werden Antigen-Schnelltests.

"Die Testung ist eine Momentaufnahme und dient der persönlichen Abklärung", sagt Babler. Er bedankt sich bei seinem Team und dem Samariterbund für die schnelle Umsetzung.