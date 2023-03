Trafikräuber flüchtete ohne Beute: 26-Jähriger in Baden geständig

Ein 26-jähriger Mann soll am Samstagvormittag versucht haben, mit einer Softgun die Trafik in der Helenenstraße in Baden zu überfallen. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute und wurde im Zuge einer Alarmfahndung in Sooß festgenommen.

Er ist geständig. Der Ablauf der Aktion war Polizeiangaben vom Montag zufolge kurios. Der 26-Jährige hatte den Verkaufsbereich samt CO2-Waffe und maskiert mit einer Sturmhaube betreten, war dort von einer Mitarbeiterin aber gar nicht bemerkt worden. Wenige Sekunden später zog der Mann irritiert von dannen.

Fluchtwagen vor der Trafik

Betreten hatte der Beschuldigte aus dem Bezirk Baden die Trafik am Samstag gegen 11.30. Die Angestellte war gerade damit beschäftigt, Zeitungen zu sortieren, und sah den maskierten Ankömmling offenbar nicht. Der 26-Jährige stieg daraufhin wieder in den vor dem Geschäft mit laufendem Motor abgestellten Pkw und flüchtete.