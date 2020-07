Tour im VW-Bulli: Ein Urlaub wie damals

Freiheit, Gelassenheit und Entspannung – diese Gefühle kann man mit den Oldtimern von Sabine Behounek einfach mieten. Egal, ob für den Wochenendtrip in die Berge oder den längeren Urlaub am See, mit VW Bullis der Mostviertlerin reist man nicht nur an einen anderen Ort, sondern auch in eine andere Zeit.

An eine vergangene Zeit erinnert vor allem das Aussehen der Busse von Sabine Behounek. Zwar bekommen sie bei der liebevollen Restauration einen neuen Anstrich, der klassische Charme bleibt dennoch erhalten. Alles andere wird aber meistens im Laufe der Zeit komplett erneuert. Dafür zuständig ist Behouneks Mann.

Nicht viel Platz, doch trotzdem alles was man braucht

Die Innenausstattung der Busse ist minimalistisch. Ausziehbett, Gaskocher, Abwasch, wie auch Geschirr und Kochutensilien sind neben Tischen und Stühlen für draußen in jedem Bus mit dabei. Auf Wunsch gibt es auch ein mobiles Camping-WC dazu.