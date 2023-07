Tour de Sonne: Bine fährt mit dem Radl nach Indien

Jeder Kilometer zählt

„Jeder geradelte Kilometer zählt und wird von großzügigen Sponsoren in Spenden umgewandelt. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Mädchen kann geholfen werden“, betont Sabine Braun. Das große Ziel für die diesjährige Challenge ist die Fahrt nach Indien und wieder zurück – 30.000 Kilometer.

Und so geht es: Startplatz mit einer Startspende von 33 Euro sichern und im Zeitraum der Challenge regelmäßig den Kilometerstand per Email oder WhatsApp mitteilen. Aktuell sind bereits rund 17.000 Kilometer geradelt. Bis zum 29. Juli kann man noch mitmachen. Wer nicht selbst radeln will, kann als Sponsor teilnehmen. Alle Infos dazu gibt es unter www.sonne-international.org