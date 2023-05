Toter Wanderer am Ötscher geborgen: Mann war seit 1. Mai abgängig

Nach der Bergung eines toten Wanderers in Niederösterreich vom Samstag hat die Bergrettung am Sonntag nähere Details bekanntgegeben. Der 45-Jährige war laut einer Aussendung am 1. Mai "spurlos verschwunden".

An dem Feiertag sei der Mann zu seiner alljährlichen Tour auf den Ötscher via Rauher Kamm aufgebrochen. Es entwickelte sich eine tagelange Suchaktion. Entdeckt wurde die Leiche laut Polizei letztlich im Bereich der Ötscher Südseite.