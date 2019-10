Tote Tigerbabys: Frau muss 600 Euro Strafe bezahlen

Am 8. August wurden zwei Tigerbabys in der Privatwohnung der 34-Jährigen in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) entdeckt und behördlich sichergestellt. Nach Angaben der ursprünglichen Eigentümerin der Vierbeiner, der Besitzerin der privaten Einrichtung „Oase des sibirischen Tigers“ in der Slowakei, hatte ihre 34-jährige Mitarbeiterin die beiden Exoten zwischen zwei Terminen bei einem österreichischen Veterinärmediziner bei sich untergebracht. Die sichergestellten Tigerbabys wurden schließlich dem Tiergarten Schönbrunn übergeben, wo sie Ende August starben.

Am Montag stand die Mitarbeiterin in Korneuburg vor Gericht. Der Prozess endete vorerst mit einer Diversion. Sie Angeklagte muss innerhalb von zwei Wochen 600 Euro Strafe bezahlen. Sollte das nicht passieren, wird der Prozess fortgesetzt.