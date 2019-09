Nun starb auch das dritte Tigerbaby

Bratko zeigt ein Foto: Darauf zu sehen ist, wie eine Tierschützerin einem Tigerbaby einen Finger in den Mund steckt. „Das können wir nicht verzeihen“, sagt er. So hätten Krankheitserreger übertragen werden können.

Doch wenige Tage, nachdem die Tiere in Österreich gestorben waren, war auch das dritte Tier in der Slowakei tot. Warum, das wollen Irsova und Bratko nicht sagen. „Erst, wenn wir erfahren haben, woran die beiden in Österreich gestorben sind.“

Kindheitstraum

26 Tiger und zwei Löwen sind in Zuchtstation beheimatet. Irsova hat sich damit ihren Kindheitstraum verwirklicht. „Es ist unsere Berufung.“ Man wolle die sibirischen Tiger vor dem Aussterben retten. In der Wildnis leben nur noch weniger als 500 Exemplare. „Das hier ist der einzige Weg, um die Tiere für die nächsten Generationen zu erhalten“, sind sie überzeugt. Man halte sich streng an das Washingtoner Artenschutzabkommen, betonen sie. Über jedes Tier gebe es genaue Aufzeichnungen, keines würde verkauft.

Doch österreichische Tierschutzorganisationen haben Zweifel. Und sie kritisierten auch die Haltungsbedingungen. Das können die Betreiber nicht verstehen. „Den Tigern geht es hier gut“, sagen sie.

Zuchtstation seit 24 Jahren

Seit 1995 gibt es die „Oase“. Die Jahre sieht man der Zuchtstation an. Die Tiere werden in Gruppen in mehreren Gehegen gehalten. Diese sind in zwei Teile aufgeteilt: Einen kleinen Schlaf- und Futterbereich – den sehen die Besucher auch zuerst.

Durch kleine Tore allerdings, das betonen die Besitzer, können die Tiere jederzeit in den Grünbereich. „Haben Sie den Eindruck, ihnen geht es schlecht? Im Zoo haben sie weniger Platz“, sagt Bratko. Um die Tiere zu beschäftigen, würden sie alle paar Tage das Gehege wechseln. „Dadurch können sie regelmäßig neue Gehege erkunden, sie haben ständig neue Gerüche.“

Insgesamt stünden den Tigern damit zwei Hektar Fläche zur Verfügung. Die Außengehege verfügen über Schatten- und Kletterplätze und eine Wasserstelle. In den Innenbereichen vertreiben sich die Tiere mit alten Reifen und Bällen die Zeit.

"Oase" oder "Gefängnis"?

Der Wiener Tierschutzverein, der vor Ort war, bezeichnete die Situation allerdings als „Gefängnis“. Das ärgert das Paar enorm: „Das ist eine Lüge. Unsere Besucher können sich mit ihren eigenen Augen davon überzeugen, dass es den Tieren gut geht.“