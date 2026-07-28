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Bezirk Mödling

Nach Alarm um tote Enten: Badeteich Laxenburg wieder geöffnet

Badeteich nach Sperre am Wochenende wieder zugänglich, Kleinkinderbereich wegen Wassermangels allerdings gesperrt. Auch im Freibad Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) gibt es eine Sperre.
Stefan Jedlicka
28.07.2026, 13:14

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Der Badeteich in Laxenburg (Bezirk Mödling) war am Wochenende kurzzeitig gesperrt. Nachdem vor dem Wochenende einige Wasservögel verendet aufgefunden worden waren, hatte sich die Marktgemeinde vorsorglich zu dem Schritt entschlossen.

Rechtzeitig zur der nächsten anrollenden Hitzewelle ist der Teich mittlerweile aber wieder für den Betrieb freigegeben.

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Der Vorfall - einige Enten waren tot aufgefunden worden - wurden behördlich untersucht, die Ergebnisse zeigten jedoch keine Hinweise auf eine Gefährdung für Badegäste, betont man seitens der Gemeindeführung. Zwei der gefundenen Enten konnten darüber hinaus gerettet werden und erholen sich bereits.

Durch die geringen Niederschläge der letzten Wochen muss in Laxenburg unabhängig davon aber der Flachwasserbereich für Kleinkinder - wie in den vergangenen Jahren immer wieder einmal notwendig gewesen - gesperrt werden.

Sperre in Gutenstein

Kein Badebetrieb ist aktuell auch in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) möglich. Der Grund für die vorübergehende Sperre des Freibades ist ein Riss in einer Rohrleitung, was derzeit zu einem Wasserverlust führt.

„Damit wir möglichst schnell wieder öffnen können, wird der Defekt von einer Fachfirma im Freibad repariert, da der Spezialkleber mindestens 24 Stunden trocknen muss, bleibt das Freibad geschlossen“, wird seitens der Gemeinde mitgeteilt. Nach aktuellem Stand gehe man davon aus, dass der Badebetrieb am Mittwoch, 29. Juli, ab 12 Uhr wieder aufgenommen werden kann.

Mödling Wiener Neustadt
kurier.at, SJ  | 

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