Musikfestival in Bruck an der Leitha verbannt Handys von Dancefloor

Als erstes Musikfestival in Österreich setzt das „Paradies Garten Festival“ in Bruck an der Leitha heuer bei seiner fünften Ausgabe auf eine „No Phone Policy“ auf einem seiner Dancefloors. Besucherinnen und Besucher werden daher bei der Veranstaltung von 31. Juli bis 2. August gebeten, beim Betreten der „Orbit Stage“ die Kameras ihrer Smartphones mit einem Sticker abzudecken. Fotografieren und Filmen sind dort nicht erwünscht.

Ziel sei es, „einen Raum zu schaffen, in dem Besucher weniger durch Bildschirme und laufende Aufnahmen abgelenkt werden, die Musik, die Künstlerinnen und Künstler und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt stehen“, heißt es dazu seitens der Veranstalter. Keine Aufnahmen Die „No Phone Policy“ gelte nur auf dieser Bühne. Außerhalb dieses Bereichs können Smartphones wie gewohnt verwendet werden. Beim Zugang zum Dancefloor werde „ein leicht entfernbarer Sticker über den Kameralinsen angebracht, der nach dem Verlassen wieder entfernt werden kann“. „Die besondere Energie eines Dancefloors entsteht vor allem dann, wenn die Menschen ganz im Moment sind, sich gemeinsam zur Musik bewegen und das Geschehen nicht durch ihre Smartphone-Kameras verfolgen. Der Fokus soll daher auf der Musik, der Atmosphäre und dem direkten Austausch zwischen den Menschen liegen“, wird betont.