"Currywurstmann" Töpperwien: Freispruch bei Prozess in Wiener Neustadt

Der Prozess gegen "Currywurstmann" Chris Töpperwien ist am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt mit einer weiteren Zeugenbefragung fortgesetzt worden.

Dem aus Reality-TV-Formaten bekannten Deutschen wird Untreue und Veruntreuung in Verbindung mit der Grill Heaven GmbH in Vösendorf (Bezirk Mödling) angelastet, deren Geschäftsleiter er war. Der 50-Jährige soll laut Anklage 2021 u.a. private Einkäufe mit Firmengeld bezahlt haben. Er bestreitet die Vorwürfe .

Der Schaden wurde hier mit 7.700 Euro angegeben. Überweisungen zur Abgeltung von Tätigkeiten der Frau seien nicht abgesprochen gewesen, betonte ein Mitgesellschafter als Zeuge . Ob sie etwas und was sie genau gemacht habe, wisse er nicht. "Im Mai 2021 gab es die Diskussion, sie einzustellen, das ist aber nicht passiert", sagte der Deutsche.

Thema der Zeugenbefragung war unter anderem der Vorwurf, dass der Angeklagte Social-Media-Tätigkeiten, die von seinem Arbeitsvertrag umfasst gewesen sein sollen, an seine jetzige Ehefrau ausgelagert haben soll.

Man sei "betrogen worden", "das war auch das Ende der Freundschaft", meinte der Mitgesellschafter, der Töpperwien nach dem Einstieg einer deutschen Firma bei der Grill Heaven GmbH als Geschäftsleiter vorgeschlagen hatte. Die Umsätze der im Grillfachhandel tätigen Firma hätten sich - auch wegen Reibereien zwischen dem früheren Geschäftsführer und dem Angeklagten sowie wegen Corona - "nicht optimal entwickelt", sagte der Deutsche.

"Übertrieben bis unfair"

Auf die Frage der Richterin, ob Töpperwien das Unternehmen heruntergewirtschaftet habe, meinte der Zeuge: "Wenn man die Zahlen ankuckt, kann man das sagen", er würde das aber "übertrieben bis unfair" finden. "Es ging in die falsche Richtung", blickte er zurück.

"Dank Herrn Töpperwien waren wir kurz vor der Insolvenz", hatte ein weiterer Gesellschafter und früherer Geschäftsführer der Firma beim Prozessauftakt am 8. Juli berichtet. Drei Überweisungen der Grill Heaven GmbH an eine Firma des Angeklagten mit Sitz in den USA hatte der Zeuge als "klare Veruntreuung" bezeichnet, eine Absprache über eine Entlohnung für Töpperwiens Partnerin habe nicht bestanden.