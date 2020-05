Reality-TV-Star Chris Töpperwien will nach Wien ziehen

Für jemanden, der das Wort „ Wien“ schon im Nachnamen trägt, ist es nur naheliegend, eine große Anziehung seitens der österreichischen Hauptstadt zu verspüren. So wird der deutsche Reality-TV-Star Chris Töpperwien (46), sobald die Grenzen wieder offen sind, nach Österreich ziehen.

Einem breiteren Publikum ist Töpperwien als „Currywurstmann“ ein Begriff. 2012 packte er seine sieben Sachen, zu denen ein Foodtruck gehört, wanderte in die USA aus und ließ sich dabei für die Doku-Soap „Goodbye Deutschland“ von den VOX-Kameras begleiten.

Einige Jahre später sorgte er mit seinen kecken Sprüchen im RTL-Dschungelcamp für Aufsehen und brach den ein oder anderen Streit vom Zaun.

Im Moment befindet sich Töpperwien schon in Österreich, und zwar bei seiner Freundin, dem oberösterreichischen Model Magalie Berghahn. Weil er sich hier so wohlfühlt, möchte er sich ab 15. Juni in Wien eine fixe Bleibe suchen.

Seinen Zweitwohnsitz in Kalifornien wird er aber dennoch behalten. „Im Moment vermisse ich natürlich die Möglichkeit, nach Hause reisen zu dürfen. Aufgrund der Einschränkungen ist es mir ja leider nicht möglich, einzureisen“, so Töpperwien. Deshalb wird er auch, sobald es wieder möglich ist, „einen Flug buchen und nach Kalifornien fliegen.“

Denn da gibt’s schon einiges nach dem sich der Unternehmer sehnt: „Die Palmen, das Meer, den Strand und auch den Pool bei meinem Apartment. Außerdem könnte ein Drink in meiner Lieblingsbar nicht schaden“, schmunzelt Töpperwien.