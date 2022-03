Tödlicher Unfall: Badner Bahn rammte Pkw mit vier Insassen

Eine Autoinsassin wurde vom 50-jährigen Triebwagenführer und weiteren Zeugen aus dem Fahrzeug gerettet. Die Lenkerin, die letztlich noch an der Unfallstelle starb, und die hinter ihr sitzende 20-Jährige wurden eingeklemmt. Sie wurden von Helfern der Feuerwehr befreit.

Die Beifahrerin wurde in das Landesklinikum Baden eingeliefert. Die beiden anderen Frauen wurden in das AUVA Traumazentrum Wien, per „Christophorus 3“, bzw. in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.