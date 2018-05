Tod von Amelie bleibt ungesühnt

Am 26. April wurden Amelie (15) und ihre Mutter Danjela am Wiener Neustädter Friedhof wieder vereint. Nach dem Drogentod der einstigen Vorzugsschülerin war nach reißerisch falschen Boulevardmedienberichten in sozialen Medien ein Shitstorm über die Mutter hereingebrochen. Die Frau hielt dem Druck nicht stand und entschied sich für den Freitod.

Monatelang hat die Polizei seither in der Causa ermittelt, um die Schuldigen für die unvorstellbare Familientragödie zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen – leider vergeblich. Jetzt steht fest, dass niemand mehr wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht belangt werden kann. Die Polizei hat dieser Tage ihren Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt geschickt. Trotz intensiver Kriminalarbeit konnte nicht mehr eruiert werden, von wem Amelie und ihre Freundin die todbringenden Substanzen in Wien erhalten haben. Es gab keine brauchbaren Hinweise zu dem Dealer.