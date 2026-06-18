Das halbe Tierschutzhaus übersiedelt von Vösendorf nach Wöllersdorf

Der Platz wird knapp im Tierschutzhaus in Vösendorf. Mehr noch: der vorhandene Platz ist aufgrund von Altlasten und Baumängeln nur noch eingeschränkt für die Unterbringung von Tieren - und Menschen - geeignet. Denn die Zahl der zur Pflege anvertrauten Schützlinge nimmt zu, wie Präsidentin Madeleine Petrovic berichtet. Daher habe man bereits überlegt, den Standort gänzlich aufzugeben. "Wegen der guten Lage in Wien-Nähe und der guten Erreichbarkeit wollen wir das aber doch nicht tun", sagte Petrovic am Donnerstag in Wöllersdorf-Steinabrückl. Denn in der Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land soll nun ein neues Tierschutzhaus entstehen, das rund die Hälfte der Belegschaft aus Vösendorf aufnehmen kann.

Ein vier Hektar großes Grundstück unweit der A2-Abfahrt Wöllersdorf hat der Verein Tierschutz Austria dafür bereits erworben. Erste Angebote für die Planung des neuen Gebäudes wurden ebenfalls schon eingeholt. Bis zum Ende des Jahres hofft die Präsidentin, entsprechende Entscheidungen getroffen und in die Detailplanung eingestiegen zu sein. Ein Spatenstich Anfang 2027 wäre ihr Wunsch, so Petrovic. "Zehn bis zwanzig Millionen Euro" Die Vorgaben sind klar: "Großzügige, moderne Tierunterkünfte und Versorgungseinrichtungen" sowie ein Energiekonzept, das durch Erdwärme und Photovoltaik das neue Tierschutzhaus möglichst energieautark machen soll. Einen genauen Kostenrahmen gebe es noch nicht, so Petrovic. Sie rechne mit "zehn bis zwanzig Millionen Euro". Nachsatz: "Ich hoffe natürlich, dass wir näher bei zehn Millionen liegen werden."