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Niederösterreich

Mödling: Feuerwehr rettet Entenfamilie aus Verkehr

Die verirrte Entenfamilie wurde in der Nähe des Mödlingbachs ausgesetzt.
18.06.2026, 09:03

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Ente mit Küken überqueren eine ruhige Straße.

Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling während einer Besorgungsfahrt auf eine Entenfamilie aufmerksam, die sich in ein dicht verbautes Stadtgebiet verirrt hatte. Die Tiere befanden sich auf einer stark befahrenen Straße und waren dadurch erheblichen Gefahren ausgesetzt.

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Enten in einer Transportbox

Die Entenfamilie wurde eingefangen und in einer Transportbox zum Gewässer gebracht.

Zurück zum Wasser

Die Feuerwehrmitglieder reagierten sofort: Sie konnten die Entenmutter gemeinsam mit ihren Küken rasch und schonend einfangen. Im Anschluss wurde die Entenfamilie in einer Transportbox zum Mödlingbach gebracht. 

Dort setzten die Einsatzkräfte die Tiere in unmittelbarer Nähe des Gewässers wieder aus, sodass sie ihren Weg sicher fortsetzen konnten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte die Entenfamilie vor den Gefahren des Straßenverkehrs bewahrt werden.

Mödling
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